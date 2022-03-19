Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün yapılan çalışmada; “Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yaralama ve Tehdit” suçların 19 yıl 9 ay 5 gün hapis cezası ile aranan H.A. isimli şahıs yakalandı.

Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Toprağa gömülü halde bulunmuştu, katiller tutuklandı Afyonkarahisar’da toprağa gömülü halde bulunan cesedin kimliği yapılan DNA testi sonucu belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2’si ise tutuklandı.

Eski kocasını öldürüp yol kenarına atmıştı, kadın ve arkadaşı tutuklandı Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yol kenarında cansız bedeni bulunan şahsın, eski karısı ve yanındaki arkadaşı tasarlayarak adam öldürmekten tutuklandı.