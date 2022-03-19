Türkiye Gazetesi

Samsun Bafra'da asker eğlencesine maganda gölgesi düştü. Bir anda silahını çıkararak etrafa ateş eden maganda, 3 çocuk babası adamı vurdu. Talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay, Kuşcular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düzenlenen asker eğlencesinde H.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun arkadaşı 3 çocuk babası Ahmet T.'ye (39) isabet etti. Sırt boşluğundan giren kurşun karın boşluğundan çıktı.



Yaralanan Ahmet T., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası arkadaşını kazayla vuran H.S., jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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