Türkiye Gazetesi

Mart ayında yurt genelinde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Öyle ki Kocaeli’de etkili olan kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca kişi, belediye aracından çalan müzik eşliğinde oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

Kocaeli’de kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte evlerinden dışarıya çıkan onlarca vatandaş, keyifli anlar yaşadı. İzmit Kent Meydanı’nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin getirdiği araçtan yükselen oyun havası müzikleriyle oynayan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Günün yorgunluğunu ve stresini üzerinden atan vatandaşların o anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da kar yağışı hava ulaşımını engelledi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi.

Karın bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Uzmanlar ‘Karla cildinizi temizleyin’ tavsiyesinde bulunuyor Türkiye’nin birçok şehir Mart ayında kar sürprizi yaşadı. Her yeri bembeyaz bir gelinlik gibi süsleyen kar, sadece şehirleri değil kadınları da güzelleştiriyor. Güzellik Koçu Meltem Demir, karla yapılan masajın kan dolaşımını hızlandırıp teni canlandırdığını kar maskesinin ise cildi temizlediğini söylüyor.

Eskişehir'de kar yağışı görenleri şaşırttı Eskişehir’de öğleden sonra rüzgârla birlikte aniden bastıran yoğun kar yağışı, vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılanırken, kent merkezinde ilginç görüntüler oluştu.