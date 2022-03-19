Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde karla kaplı zeminde drift atan sürücü, trafik polisi tarafından yakalandı. Sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilmesinin yanı sıra ehliyetine 60 gün sürüyle el konuldu. Kamerayı gören gençler, “Aramızda para toplar öderiz” diyerek ceza yiyen arkadaşını teselli etti.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KOYULDU

Gece yarısı halı saha maçından dönen gençlerin, arabayla karda drift eğlencesi polis engeline takıldı. Seyir halinde yol kontrolüne çıkan trafik polisi ekibi, Bülent Ecevit Bulvarı ile Şinasi Kurşun Caddesi’nin buluştuğu kavşakta karla kaplı zeminde bir otomobili drift atarken yakaladı.

Sürücü M.O’ya otomobil ile drift attığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

CEZA SONRASI GÜLÜP KAMERAYA POZ VERDİLER

Cezayı unutup gazetecilerin kameralarına poz veren gençlerin morallerini bozmadığı dikkatlerden kaçmazken, M.O’nun arkadaşlarından Çağatay Ç. de, “Arkadaşlarla halı saha maçından çıktık. Arabayı kaydırdık biraz. Polislere yakalandık ve drift attığımız gerekçesiyle 9 bin lira ceza yedik. 9 bin lirayı arkadaşlarla bölüşüp ödeyeceğiz. Ödenir, ödeyeceğiz yapacak bir şey yok. Bugünleri de geçiririz” diye konuştu.

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