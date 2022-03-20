Türkiye Gazetesi

Muğla’da bir uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddiası üzerine sağlık çalışanlarından peş peşe tepkiler gelmişti. Hastaneden taburcu edilen uzman çavuş sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlanmıştı. Tepkilerin odağında olan uzman çavuşun doktoru değil doktorun uzman çavuşu darp ettiği görüntülerle ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın gerçek yüzü güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı.

"YA SARHOŞ YA SİNİRLERİ BOZUK"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası başka bir doktorun tartışması sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde hastanede görevli olduğu iddia edilen bir doktor ve jandarma astsubay arasında seslerin yükseldiği görüldü. Doktor ve jandarma astsubay arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken doktorun jandarma astsubaya yönelik küfür dolu sözlerine tepki yağdı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarında videoyu paylaşırken ‘Ya sarhoş ya da sinirleri bozuk’ yorumları yaptı.

Doktor dövdü diye adı çıktı ama asıl maganda doktormuş: Uzman çavuşa büyük pardon Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda uzman çavuşun bir doktoru darp ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olay anına ilişkin görüntülerde darp edilenin doktor değil, uzman çavuşun kendisi olduğu belirlendi.