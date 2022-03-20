Türkiye Gazetesi

Dicle ve Erkin adındaki iki kardeşin, balarının kitap almaları için verdiği parayı abur cubur alarak bitirdiler. Paralarının bittiğini anlayan iki kardeş babalarına not yazarak hatalarını anladıklarını anlattı. O not ise sosyal medyada viral oldu.

BABALARINA ÖZEL NOT BIRAKTILAR

İki kardeş, paralarının bittiklerini anlayınca bu durumu babalarıyla paylaştı. Babaları ise iki evladına “Özeleştiri yapın” dedi. Özeleştirinin ne olduğunu soran çocuklar, cevabı aldıktan sonra babalarına özel bir not bıraktı.

"PARAMIZ YETMİYORSA O PARAYI HARCAMAYACAKTIK"

İki kardeşin notunda şu ifadeler yer aldı:

Bir daha böyle bir hata yapmıyoruz.

Paramız yetmiyorsa o parayı harcamayacaktık, hata yaptık.

Yaptığımız hatadan ders çıkardık. Bir de pişman olduk.

İşte o not:

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