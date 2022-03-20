Türkiye Gazetesi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ikamet eden 85 yaşındaki Fatma Kanat'ın evine hırsız girdi. Başka bir şehirde öğretmenlik yapan oğlunun ihbarı üzerine adrese giden ekipler, hırsızların çamaşır makinesinin kablolarını keserek makineye zarar verdiğini öğrendi.

YAŞLI KADINA YENİ MAKİNE HEDİYE ETTİ

Bunun üzerine çamaşır makinesini alan ekipler, makineyi tamir ettirmek için beyaz eşya tamiri yapan bir iş yerine götürdü. Çamaşır makinesini inceleyen beyaz eşya tamircisi, çamaşır makinesinin çok zarar gördüğünü ve tamirinin yapılamayacağını söyledi. Makineyi tamir ettirmeye götüren ekiplerle diyaloğa giren tamirci, Fatma Kanat’tan haberdar olunca yaşlı kadına bir çamaşır makinesi hediye edebileceğini ifade etti.

EKİPLER TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri önderliğinde Fatma Kanat’ın evine yeni çamaşır makinesi götürüldü. Makine tamircisi tarafından kurulumu yapılan çamaşır makinesi Kanat’a teslim edildi.

"YAPANLARIN YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Fatma Kanat'ın evine hırsız girdiğini ifade eden komşuları, "Fatma komşumuzun evine hırsız girmiş. Çamaşır makinesine zarar vermiş. Makineyi de yaptırmak istemişler. Tamir olmayınca tamirci de komşumuza bir makine hediye etmiş. Yapanların yakalanmasını istiyoruz" dediler.

"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Öte yandan Fatma Kanat'ın evinde daha önceden yaşanan hırsızlık olayları üzerine öğretmen oğlunun evin kapısına astığı not dikkat çekti. "Ey hırsız" diye başlayan kapıdaki notta, "Kim olduğunu biliyorum. Parmak izin karakolda. Şimdilik ismini vermedim. Eğer bir daha bu evden bir şey alınırsa ismini veririm. Aldıklarının ve kırdıklarının hesabını verirsin. Sabrımı zorlama" ifadeleri yer aldı.

Hırsız ikinci kez girdiği evdeki gardıropta suçüstü yakalandı Sakarya'da sahiplerinin yurt dışında yaşadığı yazlığa giren hırsız, 6 gün önce eve girmiş ve eşyaları çalarak satmıştı. Aynı hırsız o eve tekrardan girdi ancak ekipler tarafından yakalandı.