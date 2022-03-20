Türkiye Gazetesi

Sanayi'de çalışan 12 yaşındaki Uğur, çalıştığı yerdeki demir atıkları toplayarak alışılmışın dışında bir bisiklet yaptı. Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Metal Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kaportacı dükkanında boş vakitlerinde çıraklık yapan Uğur Hızır, topladığı hurda malzemelerle ilginç bir bisiklet tasarımına imza attı.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Kağıt üstünde tasarım yapan Uğur, topladığı hurda malzemelerle bisikletin arka kısmında bulunan tekerleğin yerine otomobil tekerleği taktı. Ustasının da yardımı ile yaptığı bisikletle sokaklarda gezen Uğur Hızır’ı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. aptığı bisikleti kendisinin de çok beğendiğini söyleyen Uğur, vatandaşlardan da büyük ilgi gördüğünü söyledi.



Kastamonu'da yaşayan 12 yaşındaki Uğur, hurda malzemelerini toplayarak bisikletini yeniden tasarladı.

Kaporta ustası Hüseyin Kılavuz ise küçük Uğur’un tasarladığı bisikletin sanayi sitesindeki ustaları şaşırttığını ifade etti ve konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Çırağım Uğur Hızır boş kaldığı zamanlarda dükkana gelerek bize yardım etmekte. Bazı zamanları işimiz olmadığı günlerde Uğur çırağım evden getirdiği bisikletine bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Ben de kendisine destek vererek istediğini yapabileceğini söyledim.

'ÖNCE GÜLDÜM'

"İlk günlerde baktım bisikletin arka tekerini söktü. Herhalde patladı, tamir edecek diye düşündüm. Sonra lastikçiden otomobil tekerleği ile dükkana geldi. Kağıda bir şeyler çizerek bisikleti yeniden tasarlamaya başladı. Önce güldüm, sonra bir gün dükkana geldiğimde baktım getirmiş olduğu otomobil tekerleğini bisikletin arkasına monte ettiğini gördüm."

'ÇIRAĞIM İLE GURUR DUYUYORUM'

"Uğur işi bitirdikten sonra sanayi içinde bisiklete binmeye başladı. Görenlerin dikkatini çeken bisiklet için esnaf arkadaşlar dükkana gelmeye başladı. Bana, ’Bu bisikletin bir adı var mı?’ diye sordular. Ben de çırağıma sordum. O da, ’Adı Formula bisiklet olsun usta’ dedi. Çırağım ile gurur duyuyorum."

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