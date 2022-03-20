Türkiye Gazetesi

Ege Bölgesinde bulunan denizlerde adeta tarih yatıyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde denizde sık sık çekilme yaşanıyordu. Denizin çekilmesiyle beraber 2 bin 500 yıllık bir liman da ortaya çıktı.

DEPREM HABERCİSİ Mİ?

Adramytteion Limanı'nın taşları birer birer ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye sebep oldu.

Deniz çekilince Balıkesir'de 2 bin 500 yıllık antik liman gün yüzüne çıktı.

'BİZİ HEYECANLANDIRDI'

Sahilde yürüyen 60 yaşındaki vatandaş Kemal İşi, “Devamlı buralara yürümeye geliyorum. Bugün denizin çok çekildiğini gördük. 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Bu, inşallah deprem habercisi değildir. Denizin çekilmesi bizi bayağı heyecanlandırdı. Normal bir şey midir onu da bilmiyorum” ifadeleri kullandı.

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