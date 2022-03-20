Türkiye Gazetesi

Rizeliler'in sorunlara bakış açısı her zaman olduğu gibi yine yüzleri güldürdü. Artan tüp fiyatları Rizeli çay ocağı işletmecisi bu duruma ilginç ve pratik bir çözüm üretti. Rize'nin Pazar ilçesinde çay ocağı işleten Ömer Azaklı, tüp fiyatından dolayı daha ucuz çay demlemek için çay kazanını soba üzerine oturtarak tüpten tasarruf ediyor.

ÇAYIN MALİYETİ DÜŞTÜ

Çay kazanı tüp gazın takıldığı alt kısımdan ayıran Azaklı, kazanı sobanın üzerine oturttu. Kıraathaneyi ısıtmak için yaktığı soba aynı zamanda kazanı da kaynatınca demlediği çayın da maliyeti düşmüş oldu.

Rizeli çay ocağı işletmecisi artan tüp fiyatlarına karşın ürettiği çözümle, deyim yerindeyse bir taşla iki kuş vuruyor.

'TÜP PAHALI OLUNCA BAŞKA ÇARE KALMADI'

Ömer Azaklı “Bu marifeti düşündüm ve buldum. Tüp pahalı olunca başka çare kalmadı. O yüzden de çay kazanını sobanın üzerine koydum” dedi.

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