Türkiye Gazetesi

Van'da yolcu minibüsü devrildi, 14 kişi hastanelik oldu. Kaza, Van-Hakkari yolunun 7'nci kilometresindeki Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksekova'dan Van'a gelen ve içinde 14 yolcunun bulunduğu 21 LB 565 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki istinat duvarını aşarak devrildi. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Minibüste sıkışan yolcular, ekipler tarafından kurtarılırken, kazada yaralanan 14 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Adana’da yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var Adana’da meydana gelen kazada kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4’ü ağır 23 kişi hastaneye kaldırıldı.



Yolcu otobüsü 500 metre kaydı, içindekiler ölümden döndü Zonguldak’ta meydana gelen kazada yolcu otobüsü buzlanan yolda 500 metre kaydıktan sonra kamyonete çarparak durabildi. Otobüste bulunan 25 yolcu ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.