Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Söke ilçesi Pamukçular Mahallesi’ndeki bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevler söndürdü.

Evde yapılan incelemede, dumandan etkilendiği değerlendirilen 78 yaşındaki Hayriye Öz'ün cansız bedeni bulundu. Aynı adreste yaşayan kadının oğlunun, olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Ahşap barakada yangın: 2 yaşındaki çocuk feci şekilde öldü Muğla'da ahşap bir barakada çıkan yangın sonucunda bir çocuk hayatını kaybetti.

80 yaşındaki adam evinde çıkan yangında öldü Ordu’nun Korgan ilçesinde bir evde yaşanan olayda tüp patlaması sonrası çıkan yangında 80 yaşındaki adam canından oldu.

Rıdvan Dilmen’den kafa karıştıran paylaşım! Ortalık yangın yerine döndü Merkez Hakem Kurulu’nun 12 hakeme düdük astırması Türk futbolunda adeta kaos oluşturdu. MHK’nin aldığı kararla ile ilgili açıklamalar peş peşe gelirken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dilmen, kariyerli bir hakemin geri çağırılacağını ima etti.