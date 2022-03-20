Türkiye Gazetesi

Kar, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olmaya devam ediyor. Bu bölgelerde hayat durma noktasına gelirken eğitime de ara verildi. İşte o yerler:

BOLU

Bolu’da, olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

DÜZCE

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.

ARDAHAN

Ardahan'da yoğun kar ve tip, eğitimi vurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirterek "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli bütün okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

GİRESUN'UN KÖYLERİ

Giresun'da 2 ilçede bütün, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime yarın ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde bütün okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitim yapılmayacağı aktarıldı. Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Karda drift şovu pahalıya patladı Tekirdağ'da yağan karda şov yapmaya kalkan bir sürücü drift atınca 9 bin 125 lira para cezasını ödemek zorunda kaldı.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik 'kar' uyarısı Meteoroloji İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı yeni uyarıda bulundu. Kar yağışının bugün akşam 18.00'a kadar aralıklarla etkisini devam ettireceği belirtildi.

İstanbul'da kar yağışı hava ulaşımını engelledi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi.