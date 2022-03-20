Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 Sokak üzerinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran otomobilin yanına saat 17.45 sıralarında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsın hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Nurettin Demir (42) olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

"ÇOK TEDİRGİN OLDUK"

Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, “Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk” dedi.

DARP İZLERİNE RASTLANDI

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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