Türkiye Gazetesi

Antalya Muratpaşa ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir otelin odasına giren temizlik görevlileri, 17 yaşındaki Nuray Demir'in hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Boynunda kızarıklar olduğu görülen Demir'in boğularak öldürüldüğü düşünülürken cesedi Adli Tıp'a kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi.

"YIKILDIM, YIKILDIM"

Demir'in naaşı memleketi Konya'nın Hüyük ilçesine getirildi. Değirmenaltı Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Cenazeye kızın ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Evladı için gözyaşı döken anne Fatma Gül "Savruldu gitti, yaprak gibi sağdan sola, 'sen güçlüsün' derdi, nerem güçlüymüş? Yıkıldım, yıkıldım" diye ağladı.

"YEĞENİMİ ZORLA ALIP GÖTÜRMÜŞ"

Teyze Nur Çevik ise Nuray'ın katil zanlısının yakalandığını belirterek "Oruçluydu. Vakit geçirmek için sinemaya gitti. Sadece nişanı attı, sebep bu. Arkadaşıyla beraber sinemadayken zanlı telefonla arayarak son defa konuşmak istediğini söylemiş. Sonra gelip arkadaşının yanından almış, 'ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm' demiş. Alkollüymüş zaten. Otele götürmüş çocuğu. Orada da kabul etmedi diye sanırım cinnet getirip öldürmüş" diye konuştu.

"KATİL KRAVAT TAKTI DİYE CEZASI HAFİFLEMESİN"

Çevik "Nuray'ın hayali her genç kız gibi evlenip mutlu olmaktı ama olmadı. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Kravatlı gelip de 'ben pişmanım' deyip indirim almasını da istemiyorum" dedi.