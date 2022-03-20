Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Eyyübiye'de akrabalar çatıştı, 2 ölü 4 de yaralı var. İlçe kırsalında bulunan Ayrancı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet K. ve Hasan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri kırsal mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akrabalar arasında silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Muğla'da akrabaların tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Minibüs şoförü cinayetinde son gelişme: Katil akrabası çıktı İzmir’de Buca ilçesinde minibüs şoförünü bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlı minibüs şoförünün akrabası çıktı.