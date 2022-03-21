Türkiye Gazetesi

Aksaray’da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artırarak devam eden kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Aksaray - Ankara ve Nevşehir karayollarında da etkili olan kar yağışı trafikte de aksamalara neden oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri karayollarında güvenlik önlemleri aldı.

Kar yağışı bölgesel olarak halen devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı hava ulaşımını engelledi İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen 10 uçak, İzmir ve Ankara'ya yönlendirildi.

Eskişehir'de kar yağışı görenleri şaşırttı Eskişehir’de öğleden sonra rüzgârla birlikte aniden bastıran yoğun kar yağışı, vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılanırken, kent merkezinde ilginç görüntüler oluştu.

İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı Meteoroloji, İstanbul için kar uyarısında bulundu. Ardından okullar yarın tatil edildi. Kar yağışı ise gece saatlerinden itibaren yağmaya başladı.