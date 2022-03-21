Türkiye Gazetesi

Kayseri'de Hacılar ilçesinde devriye atan gece bekçileri durumundan şüphelendiği Y.Y. (20) yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan araç, kaçmaya başladı. Şüpheli araç Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki ticari araca çarparak yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan sürücü Y.Y. ve B.K. (20) kazadan yara almadan kurtulurken, ekipler de yan yatan araç üzerinde inceleme yaptı.

Kullanılamaz hale gelen çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Aracıyla seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi: Şube müdüründen acı haber geldi Mesai çıkışı otomobiliyle seyir halindeyken beyin kanaması geçiren şube müdüründen kötü haber geldi.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde kar yağışı nedeniyle 5 araç birbirne girdi. Kaza sonrası tarfikte yoğunluk oluştu.