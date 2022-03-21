Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Normal şartlarda günde 100 tel kadar saçımızın dökülmesi normal kabul edilse de abartılı bir dökülme gözlemlendiğinde doktora danışmayı ihmal etmemek gerek. Sağlıklı bir saçın korunmasında vitamin ve mineral dengesine dikkat çeken uzmanlar, özellikle B grubu vitaminlerinin beslenme rutinine dâhil edilmesinin önemini vurguluyor. Yapılan araştırmalar saçları zayıflayan kişilerin “Güzellik Vitamini” olarak da geçen B vitamini ailesinden biotin takviyesi sayesinde hayal ettiği uzun ve sağlıklı saçlara kavuşabildiğini gösteriyor. İnsan vücudunda saç üretimi için temel proteinlerden en önemlisi keratindir. Biotin ise keratin üretimini destekleyerek saç kalitesinin artmasına yardımcı oluyor. Şampuan seçerken tercihinizi biotin içeren ürünlerden yana kullanmanızda fayda var. Biotin saça olan etkilerinin yanı sıra tırnak ve cilt yapısına da etki ederek hücre gelişimine katkıda bulunuyor.

Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaför, güzellik salonları ve klinikler kapatıldı, kişisel bakım süreçleri evlere taşındı. Kişisel bakım ürünlerinin temininde online alışveriş tercih edilirken araştırmalar özellikle saç bakımı için sabun ve şampuan gibi ürünlere olan talebin yüzde 300 arttığını gösterdi. Saç bakımına yönelimindeki bu artışın saç ekim işlemlerindeki aksamalardan ve strese bağlı saç dökülmelerinden kaynaklandığı değerlendirildi.