Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Şehir hayatının stresli temposuna yetişmeye çabalarken buhurdanlık sayesinde yuvanızı daha ferah ve huzurlu bir ortama dönüştürebilirsiniz. Böyle bir ortam için tek yapmanız gereken buhurdanlığın alt bölmesine yanan bir mum yerleştirip, üst kısmına bir miktar su içerisine damlatacağınız uçucu bir yağ. Bitkilerin çiçek, yaprak, tohum gibi bölümlerinden buhar damıtma yöntemiyle elde edilen bu yağlar ısının etkisiyle buharlaşıp havaya karışarak sakinleşmenize yardımcı olacaktır. Piyasada çeşit çeşit satışa sunulan buhurdanlıkları evinizin havasını değiştirmesinin yanı sıra dekoratif obje olarak da kullanabilirsiniz. Peki onlarca uçucu yağdan hangisini tercih etmek gerek?

> Lavanta yağı: Gevşemenize yardımcı olarak sakinleştirir. Eğer uykuya dalmada zorluk yaşıyorsanız uykuya geçişi kolaylaştırmasıyla da bu yağ öne çıkıyor. Lavantanın yanı sıra sedir ve bergamot yağları da zihinsel yorgunluğa iyi gelir. Nane yağı: Hoş kokusuyla mest eden nane yağı, düşen enerjinizi geri toplamanıza ve daha canlı hissetmenizi sağlar.

> Okaliptus yağı: Bilindiği üzere okaliptüs, solunum yolu hastalıklarına çözüm olabiliyor. Uçucu yağ olarak kullanıldığında da solunumu destekler, nefes açar ve bunun sonucu olarak da ağrıların geçmesine yardımcı olur.

Banyoda şık tasarım: Spor, modern veya klasik, seçim sizin Son trend banyo dekorasyon fikirleri arasında, duvar kâğıtları, modern küvetler, şık aplikler ve teknolojik bataryalar ön plana çıkıyor. Üç alternatif fikir üzerinden banyolarınızı şık ve konforlu hâle getirebilirsiniz.