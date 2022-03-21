Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 21 Mart 2022 hava durumu tahmin haritasını yayımladı, 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. Yapılan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Edirne hariç Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yurt genelinde etkili olan kar yağışının ise sağanağa dönüşmesi bekleniyor.

21 Mart 2022 hava durumu tahmin haritası

İSTANBUL'A NİSAN AYI İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. "Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli "Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın ilk gününde Çanakkale, Hakkari, Muş, İzmir, Ağrı,Tunceli, Bingöl, Balıkesir, Bitlis ile Van için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8

İstanbul'a kar yeniden geliyor: "Bu son kar diye sevinmeyin" Günlerdir süren kar yağışının ardından İstanbul için bir kar uyarısı daha geldi. Bugün ve yarın karla karışık yağmurun devam etmesi beklenirken mega kentte Nisan'da da kar yağışının görülebileceği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji 10 il için uyarı verdi.