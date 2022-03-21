Türkiye Gazetesi

Diyarbakırlı 26 yaşındaki Faruk Adak, evlilik hayalliyle para biriktirmek için geçtiğimiz yıl Temmuz ayında özel bir şirktin yol yapım şantiyesinde çalışmak üzere Sinop'un Ayancık ilçesine gitti. Yakın akrabalarının da çalıştığı şantiyede kamyon şoförlüğü yapan Adak'ın tüm hayalleri işe başladıktan 20 gün sonra yani tarihler 21 Ağustos 2021'i gösterirken 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayancık'taki sel felaketi ile sona erdi.

BİR DAHA ULAŞILAMADI

Bir gün önce annesi ile konuşan ve para biriktirdiğini söyleyen Faruk Adak, felaketin yaşandığı gece çalışırken, şantiyeden kamyonla malzeme taşıdığı sırada yağmura yakalandı. Ormanlık alanda sel sularını gören Adak, aracından çıkıp ormanlık alana girdi. Geceyi sık ağaçlarla kaplı ormanda geçiren Adak, yardım bekledi. Yardım beklediği sırada hem babasına mesaj atan hem de iş yerindeki sorumlu şefine mesaj atan Adak, helikopterin yüksekten uçtuğunu, kendisini görmediklerini söyledi. Ormanlık alanda bulunduğu yerin fark edilmediği tahmin edilen Faruk Adak ile attığı son mesajdan sonra bir daha bağlantı kurulmadı.

AYLAR SONRA UMUTLANDIRAN GELİŞME

Bölgede AFAD ve jandarmadan oluşan ekipler Adak'ı aradı ancak izine rastlanmadı. Ailede felaketin hemen ardından bölgeye gitti. Anne Fatma ve baba İzettin Adak ile amcaları ve dayıları bölgede ormanlık alanda Faruk'u aradı. Bölgedeki avcılardan da yardım alan Adak ailesi, ayı inlerine kadar baktı ama Faruk bulunamadı. İçişleri Bakanlığı tarafından "ölüm kararnamesi" çıkarılan ve nüfustan düşümü yapılan Faruk Adak'ın Ayancık'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı gıyabi cenaze namazı da kılındı. Sel felaketinden iki ay sonra Faruk Adak'ın kayıtlı olduğu WhatsApp aile ve diğer gruplardan çıkış yapması aileyi umutlandırdı.

FARUK YAŞIYOR MU?

Baba İzettin Adak, yaşanan bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu, bu hareketlik üzerine Emniyet ve Jandarma yetkililerine talimat verdi. Konu WhatsApp'ın ABD'deki merkezine iletilirken, Soylu SİBER Güvenlik Birimi'ne olayın araştırılması talimatı verdi. Acılarını yavaş yavaş unutmuşken yaşanan bu gelişmeyle 'Faruk yaşıyor mu?' sorularını akıllarına getiren Adak ailesi, SABAH'a konuştu. Anne Fatma, baba İzettin ve çocukları 17 yaşındaki Erdal ile 23 yaşındaki Firdevs Adak, 7 aydan buyana çok kötü günler geçirdiklerini söylediler.

“ÖLDÜĞÜNE HİÇ BİR ZAMAN İNANMADIM”

Oğlunu iki ay boyunca bölgede aradığını belirten anne Fatma Adak, "Para biriktirmek için çalışmaya gitti. Ancak 20 gün sonra bu felaketi yaşadık. Ben olaydan sonra oğlumun hiç bir zaman öldüğüne inanmadım. Bölgede eşim, tüm ailemiz Faruk'u aradık bulamadık. Devletimize güveniyoruz, Faruk'un ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kent merkezinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan baba İzettin Adak ise, "Bu gelişme umutlarımızı yeşertti. Devletimiz gerekli girişimleri başlattı. Bunun bir an önce sonuca bağlanmasını ve gelecek olan iyi bir haberi bekliyoruz" dedi.

Bozkurt'ta selde kaybolan 14 kişi 119 gündür aranıyor Kastamonu ve Sinop’ta ağustos ayında yaşanan sel felaketinin yaraları sarıldı. Ancak o gün kaybolan 14 kişiye hâlâ ulaşılamadı. Türkeli ilçesinde Orhan Kalabalık'ın cenazesinin 115 gün sonra bulunması ekipleri harekete geçirdi. Sahil Güvenlik elemanları sahilleri didik didik ediyor.