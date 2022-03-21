Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sürücülüğünü İstanbul'da aktif olarak çalışan bir polis memurunun yaptığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.

POLİS GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Şüpheli polis memuru gözaltına alındı.

Polisten kaçan araç yan yattı Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç yan yatarken, içerisine bulunan 2 kişi gözaltına alındı.