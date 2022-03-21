Türkiye Gazetesi

Fatih Belediyesi’nin ilkini düzenlediği “Fatih Ideathon Fikir Maratonu” gençlerden yoğun ilgi gördü. Maratona Türkiye’nin dört bir yanından yapılan yüzlerce başvuru arasından ön elemeyi geçen 45 takım katıldı. Fatih Belediyesi Topkapı Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ve 36 saat boyunca aralıksız devam eden maratonda 18 konu başlığı altında proje ve fikir üreten gençlere Fatih Belediyesi müdürleri de mentorluk yaptı. Öğrenciler sunumlarına çalışırken aynı zamanda oyunlar, sürpriz hediye ve ikramlarla da motive oldular.

BAŞKAN TURAN: “ÇOK PARLAK FİKİRLER ORTAYA ÇIKTI”



Projeyi başından itibaren yakından takip eden Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ödül töreninde yaptığı konuşmada 2 yılda hizmete açılan 13 kütüphane ve 66 bin üye öğrencinin, gençlerle ilgili farklı düşünmelerini sağladığını dile getirerek, “Gençler 36 saat süren bu maratonda aralıksız bir emek ve müthiş bir performans sergilediler. Fatih, İstanbul ve belediyecilik adına çok parlak fikirler ortaya çıktı. Biz ilk 3 takıma ödül verdik ancak ben katılım sağlayan, ülkesi ve geleceği için bu yaşta fikir üreten, proje geliştiren tüm gençleri yürekten kutluyorum. Benim de heyecan duyduğum ve gençlerle gururlandığım bir yarışma oldu.” dedi. Başkan Turan; belediye olarak gençlerle olan ilişkilerinde yeni bir dönem başladığını belirterek, “Fatih Ideathon” yarışının ikincisini çok daha büyük bir organizasyonla mayıs ayı sonu Yedikule Hisarı’nda açık alanda yapılacağının müjdesini verdi.

KAZANAN FİKİRLER ÖDÜLLENDİRİLDİ



45 takımın birbirinden değerli projeleri arasından jüri tarafından seçilen birinci takım 10 bin, ikinci 7 bin ve üçüncü seçilen takım 3 bin lirayla ödüllendirildi. Birinci olan Fatih Cebeci ve Hüseyin Anıl Akbaş’ın oluşturduğu Brothers takımının fikri; Fatih’teki dezavantajlı gençlerle oyun sektöründeki profesyonelleri bir araya getirerek hem nitelikli iş gücü oluşturulması hem de gençlerin istihdamını arttırmayı amaçlıyor.

Yarışmada ikinci olan Umut Arda Kapan, Muhammet Kerem Öztürk ve Enes Güven’in Vertically for Everyone adlı takımının Ebabil ismiyle geliştirdiği proje; bir etkinlik platformuyla mültecilerin sorunlarını çözmeyi ve mobil bir uygulama ile toplumsal entegrasyonu kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yarışmada üçüncü olan Mert Kıvrak, Eray Er, Güney Işık’ın Hypersoft takımı ise, birçok farklı eğitimin dijital bir platforma aktarılması ile eğitimde olan ya da olmayan gençlere istihdam ağı yaratma konusunda alan oluşturulmayı amaçlıyor.