Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında bulunan bir otel odasında Cumartesi günü 15.30 sıralarında meydana gelen olayda 17 yaşındaki Nuray Demir’in cansız bedeni bulundu. Temizlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ekipleri geldi. Genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

ESKİ NİŞANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis, Nuray Demir’in eski nişanlısı Taner B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taner B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde, “Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Sonrasında Nuray ile nişanlandım. Olay günü otelde Nuray bana 'Ben daha seninle evlenmedim. Evleninceye kadar bana karışamazsın, kiminle ne istersem onu yaparım. Seni ilgilendirmez yaptıklarım, ne istersem onu yaparım' deyince tartıştık. Nuray, böyle söyleyince kıskanıp boğdum" dediği öğrenildi.

Antalya'da gizemli kazı son buldu, mezardan çıkan ölü köpek yavrusuydu Antalya'da esrarengiz bir olay yaşandı, ormanda ateş yakmak için çalı toplayan 3 genç mezarı andıran bir yeri fark edip durumu polise bildirdi. Üzerinde 'Zalim' yazan mezar taşının olduğu alanda yapılan kazıda bir ölü köpek yavrusu bulundu.