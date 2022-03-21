Türkiye Gazetesi

Samsun'da akrabaların aralasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Anlaşmazlığın son bulması için arazide keşif yapmak üzere gönderilen heyetin çalışmaları esnasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

KEŞİF ESNASINDA VURULDU

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için mahkeme heyeti tarlada keşif yaparken çıkan tartışmada Metin B.(43) halasının oğlu Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı.

Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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