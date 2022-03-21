Türkiye Gazetesi

Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da emlakçı Mustafa Murat A. (48) tarafından hunharca katledildi. Zanlı tutuklanırken genç kızın cesedi, parçalara bölünmüş halde ormanlık alanda bulundu. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl hapis istenilen tutuklu sanık, bugün Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

"KAFASININ NERESİNE VURURSAM BAYILIR"

Sanığın telefonunda yapılan ve dava dosyasına da giren dijital incelemede, arama motoru geçmişinde "kafasının neresine vurursam bayılır", "nöbetçi eczane" ve "Varsak çöp değerlendirme" gibi ifadeler yer aldığı vurgulandı.

Müşteki avukatlarından Nagihan Buldu bu aramaların, sanığın Azra'yı öldürmek için plan yaptığının göstergesi olduğunu söyledi.

"CEZAİ EHLİYET VAR"

Zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili rapor beklendiğini belirten Buldu "Sanığın daha önce gittiği terapi merkezlerinden belgeler elde edildi. Belgeler incelendiğinde uzman psikiyatrist tarafından sanık hakkında cezai sorumluluğu ortadan kaldıracak herhangi bir rahatsızlığın bulunmadığı anlaşıldı" dedi.

"SUÇUMU KABUL EDİYORUM"

Bunun üzerine söz verilen Mustafa Murat A, tarihlerini hatırlamadığını ancak bu ifadeleri kendisinin yazdığını kabul etti. Kafaya vurarak bayıltmayı izlediği bir filmden görmesi üzerine telefondan arama verdiğini iddia eden şahıs "Azra salondaydı ben filmi kendi odamda seyrediyordum. Filmde bir kişinin kafasına beyzbol sopasıyla vuruluyordu ama adam bayılmıyordu. Ben de bunun üzerine böyle bir şey aradım. Daha sonra Azra'nın yanına gittim. Aramaların cinayetle bir ilgisi yok. Çöp değerlendirmeyi de cesedi nereye atarsam bulunmaz diye arama verdim. Ben 5 aydır tedavi görüyorum, 7 çeşit ilaç alıyorum. Avukatlar daha önceki asliye ceza mahkemelerimdeki dosyaları açıyor, beni geçmiş mahkemelerimle yargılamayın. Ben aklı başında bir insanım, suçumu kabul ediyorum, pişmanım, ben suçluyum" diye konuştu.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan da müvekkilinin psikolojik problemleri olduğunu ve bunun için heyet raporlu ilaçlar kullandığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi. Adliye önünde konuşan Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu, kızının canice öldürdüğünü, adalete güvendiğini ifade etti.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili mahkemede verdiği ifadelerle kan dondurdu Antalya'da iş adamı M.M.A. tarafından hunharca katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun davası görülmeye başladı. Sanığın ifadeleri kan dondurdu.

Azra'nın katili bir nevi avcı Antalya'da kayıp olarak aranırken korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşılan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babasından DNA örneği alındı. Haytaoğlu’nun vücuduna ait kayıp parçalar, katili M.M.A.’nın Kepez bölgesindeki ormanlık alanda 'uçuruma attım' dediği noktada aranıyor.

Azra’nın kayıp parçaları uçurumda aranıyor Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vücudunun kayıp parçaları, Özel Harekat polisleri tarafından, katilinin ifadesinde “kafasını uçurumdan attım” dediği bölgede aranıyor.