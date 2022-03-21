Türkiye Gazetesi

Bolu'da sokak magandalarının sigara isteğiyle başlayan tartışma kanlı bitti. Edinilen bilgiye göre, Uğur Akayoğlu isimli genç akşam saatlerinde dışarıda olduğu sırada yanına gelen yabancı uyruklu 4 kişi kendisinden sigara istedi. İstedikleri sigarayı vermeyen Akayoğlu ile yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga yaşandı. Akayoğlu’nu darp eden şahıslardan M. E, yanında bulunan bıçakla gencin kulağını kesti. Büyük korku yaşayan Akayoğlu, olay sonrası yaşadığı travma sebebiyle konuşma bozukluğu yaşamaya başladı. Konuşma bozukluğunu gidermek için tedavi gören Akayoğlu, olay gününün sonrasında karakolda tespit ettiği M. E’den şikayetçi oldu.

Talihsiz gencin sağ kulağının arkasının kesildiği öğrenildi.

"ŞİKAYETÇİ OLAN KİŞİYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “gece vakti silahla yağma” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan yabancı uyruklu M. E, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, “Ben tavuk işletmesinde çalışıyorum. Geceleri çalışır sabahları yatan kişiyim. Benden şikayetçi olan kişiyi de ilk defa duruşmada görüyorum. Aynı mahallede oturduğumuzu bile bilmiyordum. Suçsuzum beraatımı istiyorum” dedi.

KORKUDAN KEKEME KALDI!

Olay günü yaşadıklarını anlatan ve sağlığının bozulduğunu ifade eden Uğur Akayoğlu, “Sanık olay akşamı yanında 3-4 arkadaşı ile yanıma geldiler. Benden bir şey istediler ama ne istediklerini o an anlayamadım. Sonradan sigara isteğini anladım ve vermeyince cebinden bıçak çıkartarak sağ kulağımın arka kısmından kesti. Kanlar akmaya başladı. Çok korktum. Bu korku yüzünden olaydan sonra kekeme kaldım. Sağlığım gitti. Olay sonrası sanık ve arkadaşları olay yerinden kaçtılar. Sonra karakolda bu kişiyi teşhis ettim. Olay günü de saçları arkadan bağlanmıştı. Burada yine saçları bağlı. Kendisinden şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

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