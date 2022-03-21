Türkiye Gazetesi

İzmir'de son dönemlerde bir çete, esnafın başına dert oldu. E.A, İstanbul'dan getirdiği kişilerle şehirdeki esnaftan haraç toplamaya başladı. Vermeyenlerin ise iş yerlerine kurşun yağdırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı. Beş kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Ekipler, E.A. ile firari bir kişiyi arıyor.

Türk kamyonculara haraç kesiyorlarmış! Suriye'ye ayakbastı parası Şanlıurfa’nın Akçakale Gümrük Kapısı’ndan Suriye’nin Telabyad ilçesine nakliyecilik yapan kamyon şoförleri, sınır ötesinde keyfi uygulama ile “ayakbastı” parası alınmasına kontak kapatarak tepki gösterdi.

Fethiye'de esnafı haraca bağlayan çete çökertildi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye'de esnafa kan kusturan çeteye operasyon düzenlendi. Polis, esnaftan haraç alan 5 kişiyi yakaladı.

Hal esnafını haraca bağlayan çete çökertildi: 16 gözaltı İstanbul'un Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda çete liderinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.