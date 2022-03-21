Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sert söylemleri sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. ABD’nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan, başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı konutuna çağırılarak protesto notası verildi. Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Putin hakkında, “savaş suçlusu”, “katil”, “haydut” ve “diktatör” gibi ifadeler kullanmıştı.

"AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “21 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı John Biden'ın son dönemde yaptığı kabul edilemez açıklamaları ile ilgili bir protesto notası verdi” denildi.



Biden’ın konumu itibarıyla bu sözleri ifade etmesinin yakışıksız olduğu belirtilen açıklamada, bunun Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği vurgusu yapıldı. Açıklamada ayrıca, “Güncel ikili meseleler tartışılırken büyükelçiden, ABD'deki Rus diplomatik misyonlarının kesintisiz işleyişine dair garantiler dahil olmak üzere normal çalışma koşullarının sağlaması istendi” ifadeleri kullanıldı.





Kadirov 'Ağzımın suyu aktı' dedi, Biden'a teşekkür etti: Dört gözle bekliyorum Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sürerken, dünyanın tepkisini çeken Rusya'ya az da olsa destek veren ülkeler ve isimler de yer alıyor. Çin, Hindistan ve Suriye gibi ülkelerin yanı sıra Putin'in en büyük destekçisi olduğu bilinen Çeçen lider Kadirov, Joe Biden'a Ukrayna'ya göndereceği silahlar için teşekkür ederek, "Bu silahları ele geçirip Rusya adına kullanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Biden ‘Putin'in zalimlikleri’ diye nitelendirip açıkladı: Ukrayna'da yaptıkları insanlık dışı ABD Başkanı Biden, dünyanın şu anda her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, Putin'in zalimlikleri ve askerlerinin Ukrayna'da yaptıklarının insanlık dışı olduğunu ifade etti.

Biden'ın 'Putin savaş suçlusu' çıkışına Rusya'dan sert tepki Biden'in Ruusya Devlet Başkanı Putin için sarf ettiği "savaş suçlusu" söylemi sonrası açıklama yapan Rusya, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemleri kabul edilemez ve affedilemez" sözleriyle tepki gösterdi.

Biden: Putin bir savaş suçlusu ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullandı.