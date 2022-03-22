Türkiye Gazetesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten 61 bin Euro değerinde kasa çalındığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların adresini tespit etti.

ÇALDIKLARI KASAYI BAHÇEYE GÖMMÜŞLER

İkamette yapılan aramalarda çalınan kasa bahçede gömülü olarak bulunurken, ikamette bulunan S.A (35), E.A. (32) ve E.A. (15) yakalandı. Ekipler bulunan kasayı muhafaza altına alırken, yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Türk araştırmacılardan polis sorgusunu tarihe gömecek cihaz: Hırsızı da yalanını da bulacak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara ve ekibi, polis sorgularını tarihe karıştıracak bir cihaz geliştiriyor. ESOGÜ Bilişsel ve Davranışsal Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı (BİLDAM) bünyesindeki ekip, EEG, göz takip sistemleri, nefes alışveriş analizleri, termal kamera gibi pek çok cihaz kullanarak insan davranışlarını anlamaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Hırsıza tamirciden insanlık dersi! Kapıya asılan not ise dikkat çekti Osmaniye'de yaşlı bir kadının evine giren hırsız, çamaşır makinesini çalamayınca kablolarını kesti. Polis ekiplerinin tamir ettirmek istediği ancak çok fazla zarar gördüğü için çalışır hale getirilemeyen makine sonrası insanlık dersi vermek isteyen tamirci, yaşlı kadına yeni bir çamaşır makinesi hediye etti. Yaşlı kadının oğlu tarafından kapıya asılan not ise dikkat çekti.