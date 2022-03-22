Türkiye Gazetesi

Bursa'da hafif ticari aracıyla seyir halinde olan sürücü bir anda neye uğradığını şaşırdı. Aracının alev alması üzerine can havliyle kendisini arabadan atan sürücü, gözlerinin önünde aracının kül olduğu anları izlemek zorunda kaldı.

ARACI GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KÜL OLDU

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesi'nde meydana geldi. Salim Dereli idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Dereli, aracı hemen durdurarak canını zor kurtardı. Aracın yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen hafif ticari araca yaklaşık yarım saat müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı. Salim Dereli aracının yanarak kül olmasını duygulu gözlerle izledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



Öte yandan araçta bulunan yakıt nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanırken mahalleli panik dolu anlar yaşadı.

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