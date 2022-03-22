Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Konya, Sinop, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Trakya ve kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 7

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 13

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, yağış sürüyor (21 Mart 2022 hava durumu) İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri terk ediyor, yerini sağanak alıyor. Meteoroloji yayımladığı 21 Mart 2022 hava durumu tahmin raporunda Doğu Anadolu ve Karadeniz'e kar, Marmara'ya sağanak uyarısında bulundu. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ise İstanbul'da tekrar kar yağışı görülebileceğini belirttiler.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik 'kar' uyarısı Meteoroloji İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı yeni uyarıda bulundu. Kar yağışının bugün akşam 18.00'a kadar aralıklarla etkisini devam ettireceği belirtildi.