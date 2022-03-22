Türkiye Gazetesi

İstanbul'da taksi şoförlerinin kısa mesafe gerekçesiyle yolcu almaması pek çok kişinin önemli bir sorunu haline geldi. Taksiciler, kısa mesafeye gitmek isteyenleri almıyor böylece vatandaşlar mağdur oluyor. İstanbul Fatih'te bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi. Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti.

YOLU BEĞENMEDİ

Bir süre bekledikten sonra bir taksi durdurabildi. Yaşlı kadına nereye gideceğini soran taksici mesafeyi beğenmeyerek yoluna devam etti. Yanından geçen ve kendisini almayan taksicilere yalvaran yaşlı kadının zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'BU AYIP BİZE YETER'

Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs sürücüsü bir yandan olayı anlattı. Otobüs sürücüsü, “Bugün 21 Mart Pazartesi. Cerrahpaşa Hastanesi'nin yan kapısında, acildeyiz. Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. ‘Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın' diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor. Yolcuya gittiğini düşünsek niye durup soruyor. Bu teyze burada 5 tane taksi çevirdi. Bu ayıp bize yeter. Güzel para kazanacağız diye insanların mağdur etmenin anlamı yok. Ben de bu işi yapıyorum” dedi.

'YAZIKLAR OLSUN'

Cep telefonu kamerasıyla yaşlı kadını almayan taksileri gösteren otobüs sürücüsü şöyle konuştu:

“Ne olur alsan beni diyor. Bunlar da almadı. Bir tanesi durdu. Adres soracak. Kısa mesafe olduğu için almayacak. Almadı, devam ediyor. Ayıp. Yalvarıyor. ‘Ne olur eve bırakın' diyor. Kadın da ısrar ediyor. Demin yolcuyu indirdi. Yine almadı. Belki o kadın kemoterapiye girdi. Belki kanser hastası. Belki ışına girdi. Şu araba belediye arabası olmasa kendim alıp götüreceğim. Yazıklar olsun”

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Taksici testereyle motorsiklet sürücüsüne saldırdı Sakarya’da bir taksi şoförü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldırdı.