Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Akçay Sarıkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesi'ndeki bir otelin müşterisi Ü.Ç. ile otel işletmecisi Barış Kıvrak arasında gürültü çıkarma nedeniyle bir tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü.

Ü.Ç. tabancası ile Barış Kıvrak’ı sırtından yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

YARALI YAKALANDI

Ü.Ç. daha sona Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336. Sokak'ta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakalandı.

Olay ile ilgili yapılan çalışmada bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 adet bıçak ve olay yerinde üç adet boş kovan ele geçirildi.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Ü.Ç. ve Barış Kıvrak hastaneye kaldırıldı.

Ü.Ç.’nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, durumu ağır olan Barış Kıvrak ise Edremit Devlet Hastanesi’nden Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

2 GÜN SONRA ÖLDÜ

Kıvrak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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