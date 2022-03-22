Türkiye Gazetesi

Kilis’te 08.15 sıralarında olay meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı.

15 YILLIK EVLİ VE 3 ÇOCUK ANNESİYDİ

Durumu ağır olan F.S., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan polis memuru H.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.S., daha sonra soruşturmayı yürüten jandarma ekiplerine teslim edildi.

H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi

Sokak ortasında dehşet! Boşanmak isteyen karısını kızının yanında öldürdü Adana'da bir şahıs kendisinden boşanmak isteyen karısını, sokak ortasında kızının yanında pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçtı.

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Eski eşini öldürdükten sonra tandırda yakan kadının cezası belli oldu Isparta'da boşandığı eşiyle tartıştıktan sonra tüfekle öldürüp ardından cesedi tandırda yakan kadın hakkında ikinci duruşma bugün yapıldı. Sanık Gür hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.