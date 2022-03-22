Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminde ısınmak için evlerde yakılan sobalar zehirlenmelere hatta zaman zaman ölümlere neden oluyor. Zonguldak'ta 5 kişilik bir aile evin daha sıcak olması için sobayı yaktı ve ardından akşam olmasıyla uyudular. Yakılan soba doğru bir anda tütmeye başladı ve uyandılar. Aile sobayı temizledi ancak tüten duman çıkmaya devam etti.

BEBEK AĞLAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Gece yarısına kadar sobanın sönmesini bekleyen aile beklerken uyuya kaldı. Sabah saatlerine doğru 8 aylık bebeğin ağlama sesiyle uyanan aile üyelerinden biri herkesin yarı baygın şekilde buldu ve ardından hemen 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdi.

DURUMLARI İYİ

Hastaneye kaldırılan Satılmış (21), Seher (22), 8 aylık bebekleri Poyraz ile baba Satılmış’ın kardeşleri Nazmiye (17) ve Samet (15) tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Satılmış ve Seher Barut’un daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kuşadası’nda soba zehirlenmesinden bir kişi öldü Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi’nde, bir kişi soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Musabeyli ilçesinde soba zehirlenmesi: 3 ölü Kilis’in Musabeyli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin yoğun servisinde tedavisi sürüyor.

Soba zehirlenmesi sandılar ama korkunç gerçek otopside çıktı! Konya'da eşi tarafından evde ölü bulunan ve sobadan zehirlendiği sanılan ev kadını 32 yaşındaki Dursun Teker'i kayınbiraderinin öldürdüğü ortaya çıktı.