Türkiye Gazetesi

İstanbul Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde zemin otoparkında öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Feyiz Güler otomobiliyle otoparktan çıkacağı esnada ödeme yaptığını unuttu. Ödeme yapmak için araçtan el frenini indirmeden çıkan Feyiz Güler kayan otomobilini durdurmak isterken aracının altında kaldı. Kayan otomobilinin altında sıkışıp kalan genç kadın 10 metre sürüklendi. Genç kadın feci şekilde yaralandı.

ARABASINI DURDURMAK İSTERKEN FECİ ŞEKİLDE YARALANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan Feyiz Güler’i çıkartarak kalp masajına başladı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan vatandaş Mahir Eriş, “Buraya kadar geldi. El frenini çekmeyi unuttu. Araba kayınca durdurayım derken altında kaldı. Sol tekerleğin altındaydı” ifadelerini kullandı.

Çin medyası: Uçak kazasından kurtulan olmadı Çin medyası dün Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düşmesi sonucu kazadan kurtulanın olmadığını belirtti.