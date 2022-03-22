Türkiye Gazetesi

Samsun'da yurtta kalan arkadaşları 19 yaşındaki üniversite öğrencisi arkadaşlarının odasına gittiklerinde karşılaştıkları manzarayla şok oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ceydan Öztürk (19) yatağında ölü olarak bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan özel bir yükseköğretim kız öğrenci yurdunda kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü birinci sınıf öğrencisi Ceydan Öztürk'ü, odasındaki yatağında hareketsiz halde fark eden arkadaşları, durumu yurt görevlilerine ve polise haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yurda giden sağlık ekipleri ve polis, genç kızın öldüğünü tespit etti. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Sinoplu olduğu belirtilen genç kızın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceydan Öztürk'ün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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