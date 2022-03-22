Türkiye Gazetesi

Bolu Dağı Tünelinde 19 Mart Cumartesi günü 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 16 Yaşındaki Doğan Başaran’ın cenazesi memleketi Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Başaran’ın ağabeyi 23 yaşındaki Beytullah Başaran’ın da iki yıl önce Cizre’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KENDİLERİNE AİT OTOBÜSLE SEYAHATA ÇIKMIŞ

Babası, Amcası ve diğer aile bireyleri ile kendilerine ait otobüs ile sık sık bu tür seyahatlere çıkan 16 Yaşındaki Doğan Başaran, Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı,30 Kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti.

Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazada bacakları kopan Doğan hayatını kaybetti Bolu Dağı Tüneli’ndeki 18 aracın karıştığı korkunç kazada 31 kişi yaralanmıştı. Trafik kazasında bacakları kopan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebeğin ise yoğun bakımda yaşam savaşı verdiği belirtildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Kapanan yol 5 buçuk saat sonra açıldı Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 31 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saatlik çalışmayla açıldı.