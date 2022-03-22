Türkiye Gazetesi

Arkadaşına not bırakarak ortadan kaybolan genç sırra kadem bastı. Arabası Erzurum'daki Tortum gölünün yukarısında bulunan 22 yaşındaki F.P, AFAD ve Jandarma Su Altı Timleri tarafından 5 gündür süren arama çalışmalarına rağmen bulanamadı.

İNTİHAR MESAJI ATIP ORTADAN KAYBOLDU

Erzurum Yakutiye'de yaşayan F.P, 18 Mart Cuma günü arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesaj atarak ikamet ettiği yerden ayrıldı. Ailenin ihbarı üzerine Furkan P.’nin aracının Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolünde aracın son olarak Uzundere ilçesine giriş yaptığı tespit edildi ve Jandarma tarafından yapılan incelemeler sonucu araç Pirinkayalar Geçidi Cam Teras önünde park halinde bulundu.

HENÜZ İZİNE RASTLANMADI

Bunun üzerine AFAD ve Jandarma Su Altı Timleri Tortum Gölü içerisinde arama çalışmalarını başlattı. 5 gündür süren arama çalışmalarında tüm kıyı şeridi baştan başa araştırılırken Furkan P.’ye dair henüz bir ize rastlanamadı.

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