Türkiye Gazetesi

Son dakika gelen bilgilere göre saat 17.10’da Bursa’nın Mustafakemalpaşa merkezli 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Başta Mustafakemalpaşa olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi.

Bursa'da sabah vakti korkutan deprem | Son depremler Bursa'da saat 07.22'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da korkutan deprem Erzincan’ın İliç ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 2.3 olarak ölçüldü.

Edirne'de korkutan deprem AFAD, Edirne’de 2.5 büyüklüğünde deprem yaşandığını duyurdu.