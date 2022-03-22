Türkiye Gazetesi

Antalya'da mezarlık memurları, buundukları mezarlığın gölgelik demirlerinde cansız bir beden buldu. Söz konusu cesedin Orhan Ö. adında 31 yaşındaki bir gence ait olduğu ortaya çıktı.

ANKARA'DAN ANTALYA'YA AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

Olay, Alanya ilçesi Alanya Belediye Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mezarlıktaki görevli personeller gölgelik demirlerine iple asılı halde bir kişinin olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın Orhan Ö. (31) olduğu tespit edildi. Orhan Ö.'nün Ankara’da yaşadığı, ailesinin Alanya’da ikamet ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıraktığı not ve cansız bedeni aynı anda bulundu Denizli’de kendisinden 2 gündür haber alınamayan gencin evine giren ekiplerin "Uzaklarda aramayın" yazılı nota ulaştığı dakikalarda, cansız bedeni de tarif ettiği ormanlık alanda çoban tarafından bulundu.

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