Türkiye Gazetesi

Marmaris'te bir kişi otel odasında ölü olarak bulundu. Marmaris Kaymakamlığınca sokakta yaşayan kimsesizlerin konaklatıldığı bir otel odasında kalan kişinin uzun süre odadan çıkmaması üzerine görevli yedek anahtarla içeriye girdi. İsmail Tekin'in (51) hareketsiz yattığını gören çalışanlar, durumu polise ve sağlık ekibine bildirdi. Otele gelen 112 Acil Servis ekibi, Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dünyaca ünlü aktör Fethiye'de bir otelde ölü bulundu Türkiye aşığı olduğu bilinen dünyaca ünlü İskoçyalı aktör Mike Mitchell, Fethiye’de otel odasında ölü olarak bulundu.

Atıl haldeki otelden düşen şahıs hayatını kaybetti Gaziantep’te atıl haldeki bir otelden düşen şahıs, otelin zeminine çakılarak hayatını kaybetti.