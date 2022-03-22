Türkiye Gazetesi

Hatay'da 37 yaşındaki bir kadın, evine zorla giren eski sevgilisi tarafından işkenceye uğradı. Kadını dövüp başından aşağı kızgın yağ döken şahıs yapmadığını bırakmamıştı. Olayın ardından tutuklanan ve yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen sanık, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması üzerine tekrar cezaevine gönderildi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Mustafa Resul E'nin (34) kentte olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen Mustafa Resul E, polisin operasyonuyla yakalandı. İskenderun'a götürülen Mustafa Resul E, işlemlerinin ardından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İskenderun'da yalnız yaşayan G.Ç.T.'nin (37), evindeki misafir gittikten sonra kapısı çalmıştı. Misafirlerin bir şey unuttuğunu düşüne kadın, iddiaya göre kapıyı açtığında karşısında eski sevgilisi Mustafa Resul E’yi (34) gördü. İçeri dalan şahıs, G.Ç.T’ye yakalayıp sandalyeye bağlayıp, kadına uyuşturucu verdikten sonra cinsel istismarda bulunmuş ve bir çok işkence yapmıştı. Zanlı daha sonra, mutfağa gidip ocakta yağ ısıtıp talihsiz kadının başında aşağıya defalarca dökmüştü. İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesinde 8 Mart'ta görülen ilk duruşmada tahliye edilen sanık hakkında, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Mart'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığın cezası belli oldu Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzüne kimyasal madde atarak yaralayan sanığa, mahkeme 21 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Eski sevgilisini bağlayıp evi yakmıştı, görüntüleri ortaya çıktı Ataşehir'de eski sevgilisini ellerini ve ayaklarını koli bandı ile bağladıktan sonra evi ateşe veren şahsın, yangından önce apartmana girdiği görüntüleri ortaya çıktı.