Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi canından oldu 1 kişi de yaralandı. Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde Şehit Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde bulunan bir berberde akşam saatlerinde yaşandı. Fabrika işçisi Mehmet Demir (25), arkadaşı Muhammet Can (25) ile birlikte berber dükkanına geldi. Mehmet Demir tıraş olmak için berber koltuğuna otururken arkadaşı Muhammet Can ise onu beklemeye başladı. Dükkanın önüne motosikletle gelen silahlı saldırgan dükkana girerek iki arkadaşın üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden Demir ile Can ağır yaralandı.

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Saldırgan motosikletle olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Demir, doktorların ilk müdahalelerine rağmen kurtarılamazken ağır yaralanan Can yoğun bakım servisine alındı. Demir’in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken Can, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Berberi basıp, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı Bir şahıs, Çorum'da berber dükkanına dalarak,, çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı.

Kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen adam, tıraş olmak için gittiği berberle henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti. Şahıs, 10 gün sonra tekrar aynı dükkana gelerek berberi bıçaklayarak öldürdü.