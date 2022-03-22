Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de kendisinden iki gündür kayıp olan yaşlı adamdan acı haber geldi. Komşularının evine gidip kontrol etmek istediği adam yerde hareketsiz halde bulundu. Talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

KOMŞULARI TARAFINDAN BULUNDU

Olay, Kartepe ilçesi Suadiye Çepni Mahallesi Nafiz Okumuş Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Hasan Turan’dan iki gündür haber alamayan komşuları, kontrol etmek için gittikleri evde yaşlı adamı hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Turan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hasan Turan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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