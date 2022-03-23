Türkiye Gazetesi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya hayatını kaybetti. Hızla gelen otomobilin çarptığı yaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Talihsiz vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara Asfaltı Çambel mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametine seyreden N.T. (51) idaresindeki 35 APR 479 plakalı ticari araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan yaya olay yerinde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise aracın çarptığı yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz vatandaşın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kemalpaşa Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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