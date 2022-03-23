Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu kez Çorum'da 2 cana mal oldu. Sungurlu ilçesinde bir sürücünün otomobilinin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, İhsan Köroğlu'nun kullandığı 19 SH 800 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi mesire girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Ömer Cansever (35) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ömer Cansever olay yerinde, İhsan Köroğlu ise kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Öte yandan, Cansever ve Köroğlu’nun yakınları kaza yerinde olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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