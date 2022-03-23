Türkiye Gazetesi

Yem, elektrik, mazot gibi girdi maliyetlerindeki artışın ve et fiyatlarındaki yükselişin ardından bazı üreticilerin damızlık hayvanlarını kesimhaneye göndermesi trajik görüntülerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bazı mezbahalarda gebe hayvanların da kesildiği, karnındaki yavrularının para uğruna telef edildiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan ve kan donduran görüntülere Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan tepki geldi. Ali Eroğlu, görüntüler karşısında tüylerinin ürperdiğini belirterek, yapılanın bir vahşet olduğunu dile getirdi. Görüntülerle ilgili araştırma yaptıklarını ifade eden Eroğlu şunları söyledi: Çok facia bir görüntü, bu yavrular belki de birkaç hafta içinde doğacaktı. Bu şekildeki hayvanların kesilmesi, hayvancılığa büyük bir darbedir. Birçok yerde benzer şeylerin yaşandığına dair ifadeler var. Bunların üzerine yoğunlaşılarak, ilgili kurumlarca faillerin bir an önce ortaya çıkarılması gerekiyor. Kesimin yapıldığı mezbaha ya da kesimhane ruhsatlıysa daha da facia. Doğumu çok yakın olan hayvanların kesilmesi de etinin tüketilmesi de uygun değil. İnşallah bu etler rafa gelmemiştir.

ÜRETMEK ŞART

Türkiye’nin ithalat sarmalından kurtulması ve kendi ürettiğini tüketmesi gerektiğini vurgulayan Ali Eroğlu “Hayvancılıkta sürdürülebilirlik üretmekten geçiyor. Başkalarının ürettiğini tükettiğiniz takdirde bağımlı olursunuz. Onun için damızlık hayvan olmadan, hayvancılığı sürdürebilme şansınız yoktur. Yavru ile bu iş devam edecek. Erkek hayvanlar besiye ve sonra kesime gidiyor. Eğer dişi hayvanlar damızlık özelliğini kaybetmemişse tabi ki buna da veteriner hekimin karar vermesi gerek. Mevzuatta böyle işliyor” diye konuştu. "Vatandaşın elindeki gebe doğum yapacak hay- vanı neden kesime göndersin” diye soran Eroğlu “Bunun sebepleri var. Çiftçiler yem parasından dert yanıyor. Kaba yem açığı kapatılmalı. Birkaç seneki verilere göre, Türkiye’nin 50 milyon ton kaba yeme ihtiyacı var. Biz bunun yüzde 60 civarını üretebiliyoruz. Mera hayvancılığı teşvik edilmeli ve canlandırılmalı.

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